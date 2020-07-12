В РФ из-за разгерметизации трубопровода в почву вылилось около 45 тонн топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В российском Красноярском крае в результате разгерметизации трубопровода в почву попало почти 45 тонн топлива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию предприятия "Норникель".
Так, известно, что инцидент произошел возле поселка Тухард. Накануне сотрудниками компании “Норильськтрансгаз”, которой принадлежит трубопровод, сообщалось о разливе 20 тонн керосина. Компания отметила, что угрозы здоровью людей нет и принимаются все необходимые меры для сбора топлива.
В конце мая в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая также принадлежит “Норникелю”, разлилась 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Они попали в реки Далдикан и Амбарна, а оттуда — в озеро Пьясино. Экологи заявили о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе.
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