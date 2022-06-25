В результаті збройної агресії рф загинули вже 339 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Станом на ранок 25 червня 2022 року більше ніж 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 339 дітей загинуло та понад 611 поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану Офісом Генерального прокурора.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Нововиявлені факти
В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок авіаційного обстрілу військами рф 9 березня м. Ізюм Харківської області загинула родина разом з 14-річним сином.
Також стало відомо про поранення 6 квітня внаслідок артилерійського обстрілу, с. Вільхівка Харківського району Харківської області 16-річного хлопця.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.