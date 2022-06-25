В результате вооруженной агрессии РФ погибли уже 339 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. По состоянию на утро 25 июня 2022 года более 950 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в нашей стране. По официальной информации ювенальных прокуроров 339 детей погибли и более 611 ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, предоставленную Офисом Генерального прокурора.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 335, Харьковской – 179, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 55, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Нововыявленные факты
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что в результате авиационного обстрела войсками РФ 9 марта Изюма Харьковской области погибла семья вместе с 14-летним сыном.
Также стало известно о ранении 6 апреля в результате артиллерийских обстрелов, с. Ольховка Харьковского района 16-летнего парня.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.