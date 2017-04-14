В результаті вибуху газового балону на Одещині загинула пенсіонерка
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 квітня. УНН. У приватному житловому будинку в с.Ларжанка Ізмаїльського району стався вибух газового балону. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес- службі ДСНС в Одеській області.
“Вибух газового балону стався без послідуючого горіння та руйнувань, внаслідок чого постраждала господарка, 1938 р.н.”, — повідомили у ДСНС.
У важкому стані з термічними опіками верхніх і нижніх кінцівок бабусю шпиталізували до реанімаційного відділення Ізмаїльської міської лікарні № 1, вночі. Пенсіонерка померла в лікарні
Причина вибуху балону наразі з’ясовується.
Нагадаємо, 14 квітня чоловік загинув внаслідок вибуху на Львівщині.