В результаті вибуху газового балону на Одещині загинула пенсіонерка

“Вибух газового балону стався без послідуючого горіння та руйнувань, внаслідок чого постраждала господарка, 1938 р.н.”, — повідомили у ДСНС.

У важкому стані з термічними опіками верхніх і нижніх кінцівок бабусю шпиталізували до реанімаційного відділення Ізмаїльської міської лікарні № 1, вночі. Пенсіонерка померла в лікарні

Причина вибуху балону наразі з’ясовується.

Нагадаємо, 14 квітня чоловік загинув внаслідок вибуху на Львівщині.