В результате взрыва газового баллона в Одесской области погибла пенсионерка
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 апреля. УНН. В частном жилом доме в с.Ларжанка Измаильского района произошел взрыв газового баллона. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
"Взрыв газового баллона произошел без последующего горения и разрушений, в результате чего пострадала хозяйка, 1938 г.р.", - сообщили в ГСЧС.
В тяжелом состоянии с термическими ожогами верхних и нижних конечностей бабушку госпитализировали в реанимационное отделение Измаильской городской больницы № 1, ночью. Пенсионерка скончалась в больнице.
Причина взрыва баллона выясняется.
Напомним, 14 апреля мужчина погиб в результате взрыва на Львовщине.