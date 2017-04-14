В результате взрыва газового баллона в Одесской области погибла пенсионерка

"Взрыв газового баллона произошел без последующего горения и разрушений, в результате чего пострадала хозяйка, 1938 г.р.", - сообщили в ГСЧС.

В тяжелом состоянии с термическими ожогами верхних и нижних конечностей бабушку госпитализировали в реанимационное отделение Измаильской городской больницы № 1, ночью. Пенсионерка скончалась в больнице.

Причина взрыва баллона выясняется.

Напомним, 14 апреля мужчина погиб в результате взрыва на Львовщине.