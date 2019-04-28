В результаті стрілянини в Лос-Анджелесі поранено п'ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. П'ятеро людей постраждали в суботу ввечері в результаті стрілянини в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Про це повідомив телеканал ABC, передає УНН.
За його даними, один потерпілий перебуває в критичному стані, двоє - у важкому, ще двоє отримали легкі поранення. Всі вони госпіталізовані.
Подробиці інциденту поки не наводяться.
Нагадаємо, вночі, принаймні, 3 людини постраждали та одна жінка померла у результаті нападу на синагогу у Поуей (округ Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США). Пізніше правоохоронці повідомили про затримання нападника. Як з'ясували американські ЗМІ - стрілок попередньо написав антисемітський допис на своїй сторінці у соціальних мережах.