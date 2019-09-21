В результаті наїзду на акцію протесту в Одесі напередодні - постраждали двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Київському районі Одеси автомобіль в’їхав у натовп протестувальників, які блокували рух транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.
Ввечері, 20 вересня, на вулиці Академіка Корольова зібралися громадяни, незадоволені будівництвом на території місцевого дитячого садка. На знак протесту мітингувальники ходили по пішохідному переходу, тим самим обмежуючи рух транспорту.
“Під’їхавши до натовпу, автомобіль Nissan під керуванням жінки-водія спочатку зменшив швидкість, а потім рушив уперед, скоївши наїзд на двох людей — поліцейського та учасницю акції. Постраждалих було доставлено до лікарні з травмами ніг”, — повідомили у поліції.
Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нагадуємо, в результаті ДТП на Львівщині мікроавтобус вилетів у зупинку громадського транспорту.