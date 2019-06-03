В результаті катастрофи невеликого літака у Канаді - загинули 3 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Три людини загинули в результаті аварії невеликого літака в провінції Альберта (Канада). Про це в неділю повідомив телеканал CTV, інформує УНН.
Інцидент стався майже відразу після вильоту з аеропорту міста Медісін-Хет. Борт слідував до сусідньої провінції Саскачеван, але через деякий час зник з радарів. Уламки літака були виявлені в 30 км від пункту вильоту. В авіакатастрофі загинули три людини. Їхні особи не розголошуються.
За фактом аварії літака розпочато розслідування. Інших подробиць не повідомляється.
Як повідомляв УНН, у Польщі розбився літак часів Другої світової війни, стилізований під британський Spitfire, загинув пілот.