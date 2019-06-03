В результате катастрофы небольшого самолета в Канаде - погибли 3 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Три человека погибли в результате аварии небольшого самолета в провинции Альберта (Канада). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, информирует УНН.
Инцидент произошел почти сразу после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт. Борт следовал в соседнюю провинцию Саскачеван, но спустя некоторое время пропал с радаров. Обломки самолета были обнаружены в 30 км от пункта вылета. В авиакатастрофе погибли три человека. Их личности не разглашаются.
По факту крушения самолета начато расследование. Других подробностей не сообщается.
Как сообщал УНН, в Польше разбился самолет времен Второй мировой войны, стилизованный под британский Spitfire, погиб пилот.