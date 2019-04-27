В результаті бійки на футбольному матчі в Тегерані загинула людина, 245 постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Одна людина загинула і 245 отримали поранення в результаті бійки між футбольними фанатами в Тегерані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Як повідомив глава тегеранського відділення Управління з надзвичайних ситуацій Ірану Пейман Сабіріан, бійка між фанатами команд Persepolis і Sepahan сталася напередодні на стадіоні Азаді.
Як заявив глава дисциплінарного комітету Футбольної асоціації Ірану Ісмаїл Хасанзаде, в зв'язку з інцидентом буде вжито заходів в рамках закону.
Футбольний матч завершився з рахунком 0:0.
Як повідомляв УНН, військовослужбовець під час бійки зарізав чоловіка.