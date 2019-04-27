В результате драки на футбольном матче в Тегеране погиб человек, 245 пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Один человек погиб и 245 получили ранения в результате драки между футбольными фанатами в Тегеране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Как сообщил глава тегеранского отделения Управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Пейман Сабириан, потасовка между фанатами команд Persepolis и Sepahan произошла накануне на стадионе Азади.
Как заявил глава дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Ирана Исмаил Хасанзаде, в связи с инцидентом будут приняты меры в рамках закона.
Футбольный матч завершился со счетом 0:0.
Как сообщал УНН, военнослужащий во время драки зарезал мужчину.