В результаті авіаудару США по Сирії загинули 9 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В результаті авіаудару США по авіабазі в Сирії загинули дев'ятеро цивільних, зокрема четверо дітей, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що смерті зафіксовані в селах, що розташовані біля авіабази в районі міста Хомс.
Також повідомляється, що семеро людей поранені.
Наразі неясно, чи включає ця цифра когось із шести загиблих військових, про які раніше повідомила сирійська армія.
Як повідомляв УНН, США сьогодні зранку здійснив ракетний удар по військових базах в Сирії.