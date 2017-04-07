В результате авиаудара США по Сирии погибли 9 гражданских

Отмечается, что смерти зафиксированы в селах, расположенных близ авиабазы ​​в районе города Хомс.

Также сообщается, что семь человек ранены.

Сейчас неясно, включает эта цифра одного из шести погибших военных, о которых ранее сообщила сирийская армия.

Как сообщал УНН, США сегодня утром совершил ракетный удар по военным базам в Сирии .