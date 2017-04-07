В результате авиаудара США по Сирии погибли 9 гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В результате авиаудара США по авиабазе в Сирии погибли девять гражданских, в том числе четверо детей, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Отмечается, что смерти зафиксированы в селах, расположенных близ авиабазы в районе города Хомс.
Также сообщается, что семь человек ранены.
Сейчас неясно, включает эта цифра одного из шести погибших военных, о которых ранее сообщила сирийская армия.
Как сообщал УНН, США сегодня утром совершил ракетный удар по военным базам в Сирии .