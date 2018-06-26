В регіонах на опалювальний сезон планують виділити всього 3% з бюджетів - Зубко

"Якщо порахувати кошти, які ви (органи місцевого самоврядування – ред.) плануєте на підготовку до опалювального сезону, то це складає всього на всього 3% від ваших бюджетів розвитку. У мене просте питання.. яким чином отримуючи великі кошти ви хочете за 3% підготувати громаду до опалювального сезону", - заявив Г.Зубко.



Як повідомляв УНН, заборгованість за електроенергію в Луганській область з неконтрольованих територій складає 1,5 млрд гривень. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до нового опалювального сезону 2018-2019 рр. повідомив Генадій Зубко.