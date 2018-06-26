В регионах на отопительный сезон планируется выделить всего 3% из бюджетов - Зубко

"Если посчитать деньги, которые вы (органы местного самоуправления - ред.) планируете на подготовку к отопительному сезону, то это составляет всего лишь 3% от ваших бюджетов развития. У меня простой вопрос .. каким образом получая большие средства вы хотите за 3 % подготовить общество к отопительному сезону", - заявил Г.Зубко.



Как сообщал УНН, задолженность за электроэнергию в Луганской область с неконтролируемых территорий составляет 1,5 млрд гривен. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону 2018-2019 гг заявил генадий Зубко.