В районі Водяного вчора було знайдено тіло загиблого військовослужбовця - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вчора в районі Водяного під час пошукової операції було знайдено тіло загиблого військовослужбовця. Про це під час брифінгу сказав начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов, передає кореспондент УНН.
"Продовжувалася наша діяльність з пошуків тіл загиблих на території тимчасово непідконтрольних Урядові України… Буквально вчора ми закінчили одну з пошукових операцій в районі населеного пункту Водяне, де знайшли тіло загиблого військовослужбовця", - заявив О.Ноздрачов.
Як повідомляв УНН, п’ятьох українських військових поранено в зоні АТО за добу.