В районі Водяного вчора було знайдено тіло загиблого військовослужбовця - Міноборони

"Продовжувалася наша діяльність з пошуків тіл загиблих на території тимчасово непідконтрольних Урядові України… Буквально вчора ми закінчили одну з пошукових операцій в районі населеного пункту Водяне, де знайшли тіло загиблого військовослужбовця", - заявив О.Ноздрачов.

Як повідомляв УНН, п’ятьох українських військових поранено в зоні АТО за добу.