В районе Водяного вчера нашли тело погибшего военнослужащего - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Вчера в районе Водяного во время поисковой операции обнаружили тело погибшего военнослужащего. Об этом во время брифинга сказал начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, передает корреспондент УНН.
"Продолжалась наша деятельность по поиску тел погибших на территориях, временно неподконтрольных правительству Украины... Буквально вчера мы закончили одну из поисковых операций в районе населенного пункта Водяное, где нашли тело погибшего военнослужащего", - заявил А.Ноздрачев.
Как сообщал УНН, пять украинских военных ранили в зоне АТО за сутки.