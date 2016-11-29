В районе Водяного вчера нашли тело погибшего военнослужащего - Минобороны

"Продолжалась наша деятельность по поиску тел погибших на территориях, временно неподконтрольных правительству Украины... Буквально вчера мы закончили одну из поисковых операций в районе населенного пункта Водяное, где нашли тело погибшего военнослужащего", - заявил А.Ноздрачев.

Как сообщал УНН, пять украинских военных ранили в зоне АТО за сутки.