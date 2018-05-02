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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В районі Широкиного зник військовослужбовець Об'єднаних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні в районі населеного пункту Широкине у Донецькій області України зник військовослужбовець Об'єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні ООС в Facebook, передає УНН.

В районі Широкиного зник військовослужбовець Об'єднаних сил

"О 15.45, в районі населеного пункту Широкине, що неподалік Маріуполя, по завершенню обстрілу противником з артилерії виявлено відсутність одного військовослужбовця Об’єднаних сил. Командуванням вживаються заходи щодо його розшуку", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що бойовики 17 разів застосовували зброю по позиціях Збройних сил України. Більшість вогневих засобів противника подавлено. На решті ділянок війська приведені у повну бойову готовність. Загиблих та поранених під час ведення бойових дій станом на 17 годину не має.

Нагадаємо, сьогодні з опівночі і до ранку бойовики здійснили 10 прицільних обстрілів позицій Об’єднаних сил з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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