В районі Широкиного зник військовослужбовець Об'єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні в районі населеного пункту Широкине у Донецькій області України зник військовослужбовець Об'єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні ООС в Facebook, передає УНН.
"О 15.45, в районі населеного пункту Широкине, що неподалік Маріуполя, по завершенню обстрілу противником з артилерії виявлено відсутність одного військовослужбовця Об’єднаних сил. Командуванням вживаються заходи щодо його розшуку", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що бойовики 17 разів застосовували зброю по позиціях Збройних сил України. Більшість вогневих засобів противника подавлено. На решті ділянок війська приведені у повну бойову готовність. Загиблих та поранених під час ведення бойових дій станом на 17 годину не має.
Нагадаємо, сьогодні з опівночі і до ранку бойовики здійснили 10 прицільних обстрілів позицій Об’єднаних сил з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.