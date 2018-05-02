В районе Широкино исчез военнослужащий Объединенных сил

"В 15.45 в районе населенного пункта Широкино, недалеко Мариуполя, по завершению обстрела противником из артиллерии обнаружено отсутствие одного военнослужащего Объединенных сил. Командованием принимаются меры по его розыску", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что боевики 17 раз применяли оружие по позициям Вооруженных сил Украины. Большинство огневых средств противника подавлено. На остальных участках войска приведены в полную боевую готовность. Погибших и раненых во время ведения боевых действий по состоянию на 17 часов нет.

Напомним, сегодня с полуночи и до утра боевики совершили 10 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.