В районі Авдївки продовжуються обстріли з гранометів та мінометів - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В районі Авдіївки продовжуються обстріли з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120 мм, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На донецькому напрямку по опорних пунктах ЗС України в районі Авдіївки продовжуються обстріли з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120 мм. По укріпленням поруч Невельського та Луганського російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120, поблизу Пісків з великокаліберних кулеметів, а Зайцевого зі стрілецької зброї та гранатометів”, — йдеться в повідомленні.
На маріупольському напрямку для враження наших позицій поруч Водяного ворог використав двічі артилерію калібру 122, а поблизу Гнутового стрілецьку зброю, з БМП бив по Широкиному.
На Луганщині посилились обстріли по опорних пунктах сил АТО в районі Троїцького з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Кримського вівся обстріл з гранатометів різних систем, мінометів калібру 85 та 120, а згодом долучили танк, поруч Трьохізбенки та Попасної з СПГ.
З початком доби, за даними прес-центру, зафіксовано 35 обстрілів позицій сил АТО.
Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок бойових дій чотири українських військовослужбовця загинули, ще троє отримали поранення.