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В районе Авдеевки продолжаются обстрелы из гранатометов и минометов - штаб

В районе Авдеевки продолжаются обстрелы из гранатометов и минометов - штаб

Киев • УНН

 • 10798 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В районе Авдеевки продолжаются обстрелы из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На донецком направлении по опорным пунктам ВС Украины в районе Авдеевки продолжаются обстрелы из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм. По укреплениям возле Невельского и Луганского российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120, вблизи Песков из крупнокалиберных пулеметов, а Зайцево из стрелкового оружия и гранатометов", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении для поражения наших позиций возле Водяного враг использовал дважды артиллерию калибра 122, а вблизи Гнутово стрелковое оружие, из БМП бил по Широкино.

В Луганской области усилились обстрелы по опорным пунктам сил АТО в районе Троицкого из минометов калибра 120 мм. Вблизи Крымского велся обстрел из гранатометов различных систем, минометов калибра 85 и 120 мм, а впоследствии привлекли танк, возле Трехизбенки и Попасной из СПГ.

С начала суток, по данным пресс-центра, зафиксировали 35 обстрелов позиций сил АТО.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в результате боевых действий четыре украинских военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.

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