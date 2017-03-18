В районе Авдеевки продолжаются обстрелы из гранатометов и минометов - штаб

"На донецком направлении по опорным пунктам ВС Украины в районе Авдеевки продолжаются обстрелы из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм. По укреплениям возле Невельского и Луганского российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120, вблизи Песков из крупнокалиберных пулеметов, а Зайцево из стрелкового оружия и гранатометов", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении для поражения наших позиций возле Водяного враг использовал дважды артиллерию калибра 122, а вблизи Гнутово стрелковое оружие, из БМП бил по Широкино.

В Луганской области усилились обстрелы по опорным пунктам сил АТО в районе Троицкого из минометов калибра 120 мм. Вблизи Крымского велся обстрел из гранатометов различных систем, минометов калибра 85 и 120 мм, а впоследствии привлекли танк, возле Трехизбенки и Попасной из СПГ.

С начала суток, по данным пресс-центра, зафиксировали 35 обстрелов позиций сил АТО.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в результате боевых действий четыре украинских военнослужащих погибли, еще трое получили ранения.