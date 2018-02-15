В ранковому ДТП у столиці загинув поліцейський охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася вранці на столичному проспекті Лобоновського, загинув поліцейський. Про це кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі ГУНП України в місті Києві.
“В результаті зіткнення загинув водій автомобіля Хонда, він же правоохоронець, а двоє його пасажирів та водій та пасажир автомобіля Фольксваген доставлені у лікарню. Наразі правоохоронні органи встановлюють причини зіткнення. Щодо загиблого — це був працівник Управління поліції охорони в Оболонському районі”, — розповіли у прес-службі.
Відкрито кримінальне провадження по частині 2 статті 276 ККУ.
Як повідомляв УНН, з посиланням на інформацію очевидців, Хонда під управлінням поліцейського, вилетіла в лоб Фольксвагена. Водій Хонди загинув. Ще четверо осіб отримали травми.