В утреннем ДТП в столице погиб полицейский охраны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром на столичном проспекте Лобоновського, погиб полицейский. Информацию об этом корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.
"В результате столкновения погиб водитель автомобиля Хонда, он же правоохранитель, а двое его пассажиров и водитель и пассажир автомобиля Фольксваген доставлены в больницу. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины столкновения. Про погибшего - это был работник Управления полиции охраны в Оболонском районе", - рассказали в пресс-службе.
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 276 УК.
Как сообщал УНН, со ссылкой на информацию очевидцев, Хонда под управлением полицейского, вылетела в лоб Фольксвагена. Водитель Хонды погиб. Еще четыре человека получили травмы.