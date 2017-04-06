В рамках кінофестивалю “Молодість” стартував конкурс “Молодість — безпрограшна лотерея”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. 1 квітня 2017 року стартував міжнародний кіноконкурс під назвою “Молодість — безпрограшна лотерея” (Youth is a win-win lottery — ред.), який проводиться під егідою найбільшого лотерейного оператора України “М.С.Л.”. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
Конкурс проводиться у рамках 47-го щорічного Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”.
За даними “М.С.Л.”, головний приз творчого змагання, який становить 1 тисячу доларів, отримає автор відеоролику довжиною в 1 хвилину, який краще за інших розкриє тему соціальної користі лотерей. Від кожного учасника за весь період конкурсу може бути подана 1 робота у період із 1 квітня по 1 жовтня 2017 року.
10 найкращих робіт буде відібрано експертним журі 21 жовтня 2017 року.
“Ці роботи демонструватимуться протягом усього періоду проведення КМКФ „Молодість“ у фойє кінотеатрів, де проходитимуть фестивальні кінопокази. Ім’я головного переможця та власника 1 тис. дол. буде відоме 28 жовтня 2017 року”, — повідомили у компанії.
Окрім головного грошового бонусу, володар найкращої роботи матиме змогу продемонструвати свою відео-роботу на церемонії закриття КМКФ “Молодість”, що відбудеться 29 жовтня 2017 року.
Умови участі у конкурсі такі:
— участь у конкурсі “Молодість — безпрограшна лотерея” може взяти будь-який користувач соцмереж: Instagram, Facebook, Google+ без вікових обмежень;
— хронометраж робіт має бути не більшим за 1 (одну) хвилину;
— роботи мають бути вільною інтерпретацією теми соціальної користі лотерей для суспільства;
— вони не повинні містити політичного змісту, риторики ненависті чи зневаги, закликів до насилля, сцен насилля тощо, змісту прямого рекламного характеру;
— для участі в конкурсі необхідно розмістити відео, яке відповідає умовам конкурсу, на власній соціальній сторінці в: Instagram, або Facebook, або Google+, або YouTube каналі та заповнити заявку на участь на сайті: molodist.kiev.ua;
— відео може бути знятим на будь-який гаджет, із застосуванням монтажу чи без.