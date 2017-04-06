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В рамках кинофестиваля “Молодість” стартовал конкурс “Молодость — беспроигрышная лотерея”

Киев  •  УНН

 • 12769 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. 1 апреля 2017 стартовал международный киноконкурс под названием “Молодость — беспроигрышная лотерея” (Youth is a win-win lottery — ред.), Который проводится под эгидой крупнейшего лотерейного оператора Украины “М.С.Л.”. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Конкурс проводится в рамках 47-го ежегодного Киевского международного кинофестиваля “Молодість”.

По данным “М.С.Л.”, главный приз творческого соревнования, который составляет 1 тысячу долларов, получит автор видеоролика длиной в 1 минуту, который лучше других раскроет тему социальной пользы лотерей. От каждого участника за весь период конкурса может быть подана 1 работа в период с 1 апреля по 1 октября 2017.

10 лучших работ будут отобраны экспертным жюри 21 октября 2017.

“Эти работы будут демонстрироваться в течение всего периода проведения КМКФ „Молодість“ в фойе кинотеатров, где будут проходить фестивальные кинопоказы. Имя главного победителя и владельца 1 тыс. долл. будет известно 28 октября 2017”, — сообщили в компании.

Кроме главного денежного бонуса, обладатель лучшей работы сможет продемонстрировать свою видео-работу на церемонии закрытия КМКФ “Молодість”, который состоится 29 октября 2017.

Условия участия в конкурсе следующие:

— участие в конкурсе “Молодость — беспроигрышная лотерея” может взять любой пользователь соцсетей: Instagram, Facebook, Google+ без возрастных ограничений;

— хронометраж работ должен быть не больше 1 (одной) минуты;

— работы должны быть свободной интерпретацией темы социальной пользы лотерей для общества;

— они не должны содержать политического содержания, риторики ненависти или презрения, призывов к насилию, сцен насилия и т.д., содержания прямого рекламного характера;

— для участия в конкурсе необходимо разместить видео, которое отвечает условиям конкурса, на собственной социальной странице в: Instagram, или Facebook, или Google+, и YouTube канале и заполнить заявку на участие на сайте: molodist.kiev.ua;

— видео может быть снято на любой гаджет, с применением монтажа или без.

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