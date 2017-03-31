В.Рабінович закликав В.Гройсмана забезпечити ОПЗ річну 20% знижку на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Уряд України має надати ВАТ "Одеський припортовий завод" річну 20-відсоткову знижку на газ для підняття виробництва. Про це заявив народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабынович, який перебуває в Одеській області з робочою поїздкою, передає УНН.
"Я вам розповім, навіщо я до вас приїхав і що відбувається у вас. Сьогодні запустили завод. Так звана давальницька схема. Вона, можливо, не дуже вигідна економічно для когось, але хоча б дає місту працювати. Боюся, що ця схема нестійка і не може гарантувати місту постійну роботу і порятунок", - зазначив В.Рабінович, додавши, що Україні необхідно системно підтримувати власний бізнес, який наповнює бюджет, оскільки без підтримки держави наші підприємства не витримують конкуренції на світовому ринку.
"Тим, хто виробляє сьогодні, наприклад хімію в Росії, їм держава дотувала газ, і вони отримують його по 80-85 доларів. Наші підприємства просто не можуть конкурувати з ними. І завдання держави полягає не в тому, щоб забирати в населення. Воно полягає в мудрості політики, щоб допомагати виробнику і ввести митний бар'єр, якщо такий самий товар завозять. А якщо ми не виробляємо бананів - нехай завозять банани, скільки хочуть", - додав він.
В.Рабінович зазначив, що обговорював це питання з представниками великого бізнесу країни і підготував для уряду відповідну пропозицію.
"Ми говорили з бізнесменами про ситуацію, яка склалася, - вони володіють питанням. Після цього зняли слухавку, поговорили з тими кредиторами, яким винен завод. Так ось, я зараз звертаюся до вас і прем'єр-міністра нашої країни, якому я все це викладу. Вони зобов'язані зробити дуже просту річ. Не треба нам ходити з простягнутою рукою, ми зобов'язані підняти свою промисловість. Потрібна спеціальна річна знижка на газ - така спецформула - для припортового заводу. Нічого більше не треба", - сказав нардеп.
Парламентарій додав, що, за підрахунками його команди, "20% знижки досить, щоб було повністю запущено ефективне виробництво".
"Ми беремо на себе домовленості з тими, кому винен завод, щоб вони протягом року його не чіпали. Ми самі запустимо все, нехай тільки дасть 20% знижку для заводу. Я відразу кажу: так, ця схема не дає красти, не дає набивати кишені; це відкрита і зрозуміла схема. Але таке сьогодні відбувається з "Укргазвидобуванням", яке видобуває: по 5-6 тисяч їй дістається газ. Продайте його заводу, дайте місту можливість вижити, піднятися - і показуйте всім нашу українську Європу. Ось і все, що сьогодні треба робити прем'єр-міністру. Вони зобов'язані це зробити", - запевнив В.Рабінович.
Він також зазначив, що розмовляв з директором заводу.
"Він абсолютно згоден, хоча в очах у нього трохи печалі, що все одно ми від них цього не доб'ємося. Але я великий оптиміст. Я просто не розумію логіки чиновника, який в своїй країні не хоче дати розвинутися одному з найсильніших виробництв. Я приїхав сюди для того, щоб звірити свій "годинник" з вашими техніками, які повинні були підтвердити наші розрахунки. І можу вам сказати, звертаючись до пана Гройсмана, до нашого уряду: або ви дасте 20% знижку на один рік припортовому заводу і допоможете піднятися місту, і люди будуть вам вдячні, або ви хочете знищити нашу країну і знищити припортовий завод. Але тоді ми будемо знати, що маємо справу з відкритими ворогами, і будемо відповідно реагувати. Час розмов закінчився. Дайте знижку", - заявив лідер партії "За життя".
У рамках поїздки В.Рабінович провів низку зустрічей з керівництвом і жителями міста Южне, а також із працівниками містоутворюючого підприємства "Одеський припортовий завод".
Для довідки. У місті Южне, вік якого 37 років, зосереджено 39% промислового виробництва всієї Одеської області. Його населення становить 32 тис. осіб. За даними В.Рабіновича, у 2016 році держава забрала у цього міста-донора 50% прибуткового податку, сьогодні забирає 25%.