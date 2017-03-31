В.Рабінович закликав В.Гройсмана забезпечити ОПЗ річну 20% знижку на газ

"Я вам розповім, навіщо я до вас приїхав і що відбувається у вас. Сьогодні запустили завод. Так звана давальницька схема. Вона, можливо, не дуже вигідна економічно для когось, але хоча б дає місту працювати. Боюся, що ця схема нестійка і не може гарантувати місту постійну роботу і порятунок", - зазначив В.Рабінович, додавши, що Україні необхідно системно підтримувати власний бізнес, який наповнює бюджет, оскільки без підтримки держави наші підприємства не витримують конкуренції на світовому ринку.

"Тим, ​​хто виробляє сьогодні, наприклад хімію в Росії, їм держава дотувала газ, і вони отримують його по 80-85 доларів. Наші підприємства просто не можуть конкурувати з ними. І завдання держави полягає не в тому, щоб забирати в населення. Воно полягає в мудрості політики, щоб допомагати виробнику і ввести митний бар'єр, якщо такий самий товар завозять. А якщо ми не виробляємо бананів - нехай завозять банани, скільки хочуть", - додав він.

В.Рабінович зазначив, що обговорював це питання з представниками великого бізнесу країни і підготував для уряду відповідну пропозицію.

"Ми говорили з бізнесменами про ситуацію, яка склалася, - вони володіють питанням. Після цього зняли слухавку, поговорили з тими кредиторами, яким винен завод. Так ось, я зараз звертаюся до вас і прем'єр-міністра нашої країни, якому я все це викладу. Вони зобов'язані зробити дуже просту річ. Не треба нам ходити з простягнутою рукою, ми зобов'язані підняти свою промисловість. Потрібна спеціальна річна знижка на газ - така спецформула - для припортового заводу. Нічого більше не треба", - сказав нардеп.

Парламентарій додав, що, за підрахунками його команди, "20% знижки досить, щоб було повністю запущено ефективне виробництво".

"Ми беремо на себе домовленості з тими, кому винен завод, щоб вони протягом року його не чіпали. Ми самі запустимо все, нехай тільки дасть 20% знижку для заводу. Я відразу кажу: так, ця схема не дає красти, не дає набивати кишені; це відкрита і зрозуміла схема. Але таке сьогодні відбувається з "Укргазвидобуванням", яке видобуває: по 5-6 тисяч їй дістається газ. Продайте його заводу, дайте місту можливість вижити, піднятися - і показуйте всім нашу українську Європу. Ось і все, що сьогодні треба робити прем'єр-міністру. Вони зобов'язані це зробити", - запевнив В.Рабінович.

Він також зазначив, що розмовляв з директором заводу.

"Він абсолютно згоден, хоча в очах у нього трохи печалі, що все одно ми від них цього не доб'ємося. Але я великий оптиміст. Я просто не розумію логіки чиновника, який в своїй країні не хоче дати розвинутися одному з найсильніших виробництв. Я приїхав сюди для того, щоб звірити свій "годинник" з вашими техніками, які повинні були підтвердити наші розрахунки. І можу вам сказати, звертаючись до пана Гройсмана, до нашого уряду: або ви дасте 20% знижку на один рік припортовому заводу і допоможете піднятися місту, і люди будуть вам вдячні, або ви хочете знищити нашу країну і знищити припортовий завод. Але тоді ми будемо знати, що маємо справу з відкритими ворогами, і будемо відповідно реагувати. Час розмов закінчився. Дайте знижку", - заявив лідер партії "За життя".

У рамках поїздки В.Рабінович провів низку зустрічей з керівництвом і жителями міста Южне, а також із працівниками містоутворюючого підприємства "Одеський припортовий завод".

Для довідки. У місті Южне, вік якого 37 років, зосереджено 39% промислового виробництва всієї Одеської області. Його населення становить 32 тис. осіб. За даними В.Рабіновича, у 2016 році держава забрала у цього міста-донора 50% прибуткового податку, сьогодні забирає 25%.