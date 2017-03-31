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В.Рабинович призвал В.Гройсмана обеспечить ОПЗ годовую 20% скидку на газ

Киев  •  УНН

 • 9515 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Правительство Украины должно предоставить ОАО “Одесский припортовый завод” годовую 20-процентную скидку на газ для поднятия производства. Об этом заявил народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович, который пребывает в Одесской области с рабочей поездкой, передает УНН.

“Я вам расскажу, зачем я к вам приехал и что происходит у вас. Сегодня запустили завод. Так называемая давальческая схема. Она, может быть, не очень выгодная экономически для кого-то, но хотя бы дает городу работать. Боюсь, что эта схема неустойчивая и не может гарантировать городу постоянную работу и спасение”, — отметил Вадим Рабинович, добавив, что Украине необходимо системно поддерживать собственный бизнес, который наполняет бюджет, потому как без поддержки государства наши предприятия не выдерживают конкуренции на мировом рынке: “Тем, кто производит сегодня, например химию в России, им государство дотировало газ, и они получают его по 80–85 долларов. Наши предприятия просто не состоянии конкурировать с ними. И задача государства заключается не в том, чтобы отнимать у населения. Она заключается в мудрости политики, чтобы помогать производителю и ввести таможенный барьер, если такой же товар завозят. А если мы не производим бананов — пусть завозят бананы, сколько хотят”.

Вадим Рабинович отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями крупного бизнеса страны и подготовил для правительства соответствующее предложение. “Мы говорили с бизнесменами о ситуации, которая сложилась, — они владеют вопросом. После этого сняли телефонную трубку, поговорили с теми кредиторами, которым должен завод. Так вот, я сейчас обращаюсь к вам и премьер-министру нашей страны, которому я завтра все это изложу. Они обязаны сделать очень простую вещь. Не надо нам ходить с протянутой рукой, мы обязаны поднять свою промышленность. Нужна специальная годовая скидка на газ — такая спецформула — для припортового завода. Ничего больше не надо”, — сказал нардеп.

Парламентарий добавил, что, по подсчетам его команды, “20-процентной скидки достаточно, чтобы было полностью запущено эффективное производство”. “Мы берем на себя договоренности с теми, кому должен завод, чтобы они в течение года его не трогали. Мы сами запустим все, пусть только даст 20-процентную скидку для завода. Я сразу говорю: да, эта схема не дает воровать, не дает набивать карманы; это открытая и понятная схема. Но такое сегодня происходит с „Укргаздобычей“, которая добывает: по 5-6 тысяч ей достается газ. Продайте его заводу, дайте городу возможность выжить, подняться — и показывайте всем нашу украинскую Европу. Вот и все, что сегодня надо делать премьер-министру. Они обязаны это сделать”, — заверил Вадим Рабинович.

Он также отметил, что разговаривал с директором завода. “Он абсолютно согласен, хотя в глазах у него немного печали, что все равно мы от них этого не добьемся. Но я большой оптимист. Я просто не понимаю логики чиновника, который в своей стране не хочет дать развиться одному из самых сильных производств. Я приехал сюда для того, чтобы сверить свои „часы“ с вашими техниками, которые должны были подтвердить наши расчеты. И могу вам сказать, обращаясь к господину Гройсману, к нашему правительству: либо вы дадите 20-процентную скидку на один год припортовому заводу и поможете подняться городу, и люди будут вам благодарны, либо вы хотите уничтожить нашу страну и уничтожить припортовый завод. Но тогда мы будем знать, что имеем дело с открытыми врагами, и будем соответственно реагировать. Время разговоров закончилось. Дайте скидку”, — заявил лидер партии “За життя”.

В рамках поездки Вадим Рабинович провел ряд встреч с руководством и жителями города Южный, а также с работниками градообразующего предприятия “Одесский припортовый завод”.

Для справки. В городе Южный, возраст которого 37 лет, сосредоточено 39% промышленного производства всей Одесской области. Его население составляет 32 тысячи человек. По данным Рабиновича, в 2016 году государство забрало у этого города-донора 50% подоходного налога, сегодня забирает 25%.

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