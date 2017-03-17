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В.Рабінович вважає, що будь-який закон треба приймати з точки зору економіки

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Поки країна втрачає мільярдні кошти через блокаду Донбасу, українські чиновники готові піти на будь-які умови МВФ. Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради України з прав людини та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович, передає УНН.

“Чому Україна на блокаді втрачає 2 мільярди, а за мільярд у МВФ під кабальні умови, готова спиляти ліс, продати землю і погубити пенсіонерів, обкладаючи пенсії податками? Чи не занадто широко гуляєте, хлопці?" — задався питанням В.Рабінович.

Крім того, парламентарій додав, що будь-які дії влади, на його думку, повинні бути економічно обгрунтованими: “В такій ситуації, коли народ довели до стану, коли їсти нічого, немає грошей на тарифи, — зараз будь-який закон, будь-який крок і будь-яку дію треба розглядати тільки з точки зору економіки. Не можна застосовувати в країні тариф "Роттердам-плюс" при зарплаті "Гондурас-мінус".

Що ж стосується безпосередньо торгової блокади ОРДЛО, В.Рабінович зазначив, що, на його думку, помилково в економічному плані прагнути досягти перемоги будь-якою ціною.

“Багато хто говорить, що треба воювати "до переможного кінця“. Але я не розумію, що таке воювати до переможного кінця свого народу, який не в змозі годувати сім'ю. Я не розумію, що таке воювати, коли в парламент заходять поліцейські в камуфляжах", — підкреслив лідер партії "За життя".

У цьому контексті народний депутат згадав коментар міжнародного агентства The Associated Press, де ситуація з блокадою Донбасу і рішенням РНБОУ характеризується як "прогинання влади перед радикалами".

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