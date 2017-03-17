В.Рабинович считает, что любой закон надо принимать с точки зрения экономики

ukru
Эксклюзив
14:19 • 4284 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 46432 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 109971 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 103790 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 114707 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 126885 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 138742 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144022 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132011 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122002 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 124992 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 129312 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 126856 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 88184 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 109283 просмотра
публикации
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 13327 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 109939 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 155938 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 190605 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 198367 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 130527 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 139139 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 144509 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 143479 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 147153 просмотра
Актуальное
В.Рабинович считает, что любой закон надо принимать с точки зрения экономики

В.Рабинович считает, что любой закон надо принимать с точки зрения экономики

Киев • УНН

 • 8363 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Пока страна теряет миллиардные средства из-за блокады Донбасса, украинские чиновники готовы пойти на любые условия МВФ. Об этом в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1” заявил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович, передает УНН.

“Почему Украина на блокаде теряет 2 миллиарда, а за миллиард, выпрашиваемый у МВФ под кабальные условия, готова спилить лес, продать землю и сгубить пенсионеров, обкладывая пенсии налогами? Не слишком ли широко гуляете, ребята?” — задался вопросом В.Рабинович.

Кроме того, парламентарий добавил, что любые действия власти, по его мнению, должны быть экономически обоснованными: “В такой ситуации, когда народ довели до состояния, когда есть нечего, нет денег на тарифы, — сейчас любой закон, любой шаг и любое действие надо рассматривать только с точки зрения экономики. Нельзя применять в стране тариф "Роттердам-плюс“ при зарплате "Гондурас-минус“”.

Что же касается непосредственно торговой блокады ОРДЛО, В.Рабинович отметил, что, по его мнению, ошибочно в экономическом плане стремиться достичь победы любой ценой.

“Многие говорят, что надо воевать „до победного конца“. Но я не понимаю, что такое воевать до победного конца своего народа, который не в состоянии кормить семьи. Я не понимаю, что такое воевать, когда в парламент заходят полицейские в камуфляжах”, — подчеркнул лидер партии “За життя”.

В этом контексте народный депутат вспомнил комментарий международного агентства The Associated Press, где ситуация с блокадой Донбасса и решением РНБОУ характеризуется как “прогибание власти перед радикалами”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы