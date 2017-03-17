В.Рабинович считает, что любой закон надо принимать с точки зрения экономики

“Почему Украина на блокаде теряет 2 миллиарда, а за миллиард, выпрашиваемый у МВФ под кабальные условия, готова спилить лес, продать землю и сгубить пенсионеров, обкладывая пенсии налогами? Не слишком ли широко гуляете, ребята?” — задался вопросом В.Рабинович.

Кроме того, парламентарий добавил, что любые действия власти, по его мнению, должны быть экономически обоснованными: “В такой ситуации, когда народ довели до состояния, когда есть нечего, нет денег на тарифы, — сейчас любой закон, любой шаг и любое действие надо рассматривать только с точки зрения экономики. Нельзя применять в стране тариф "Роттердам-плюс“ при зарплате "Гондурас-минус“”.

Что же касается непосредственно торговой блокады ОРДЛО, В.Рабинович отметил, что, по его мнению, ошибочно в экономическом плане стремиться достичь победы любой ценой.

“Многие говорят, что надо воевать „до победного конца“. Но я не понимаю, что такое воевать до победного конца своего народа, который не в состоянии кормить семьи. Я не понимаю, что такое воевать, когда в парламент заходят полицейские в камуфляжах”, — подчеркнул лидер партии “За життя”.

В этом контексте народный депутат вспомнил комментарий международного агентства The Associated Press, где ситуация с блокадой Донбасса и решением РНБОУ характеризуется как “прогибание власти перед радикалами”.