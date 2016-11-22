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В.Рабінович: тарифи не повинні бути вище 20% від доходу українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Учора, 21 листопада, лідер партії “За Життя” Вадим Рабінович озвучив вимоги людей, які протестують під Національним банком України. За словами депутата, українці вимагають від влади того, що належить їм за законом, передає УНН.

В.Рабінович: тарифи не повинні бути вище 20% від доходу українців

“У нас дуже прості вимоги, які належать народу України за Конституцією. По-перше, це тарифи, які відповідають зарплаті і пенсії. Вони не можуть бути вище 20% від доходу. Якщо людина отримує 2000 грн, вона не може більше 200 грн платити. Так світ влаштований, і тільки у нас все — інакше. По-друге, це заощадження. Люди вірили банкам, ліцензію банкам видавала держава, тепер держава відвернулася від людей і каже: „Я не знаю, де ваші гроші і куди рахунки поділися“. Так не буде! Тут стоять прості люди, обкрадені владою. І цією, і минулою, і позаминулою!” — зазначив В.Рабінович.

Крім того, політик заявив, що поки вимоги людей не будуть виконані повною мірою, вони продовжать пікетувати Нацбанк.

Нагадаємо, учасники протесту вже більше двох тижнів виступають проти дій глави Національного банку України Валерії Гонтаревої. За цей час на всеукраїнську акцію протесту з’їхалися тисячі людей з усієї України.

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