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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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В.Рабинович: тарифы не должны быть выше 20% от дохода украинцев

Киев • УНН

 • 9024 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вчера, 21 ноября, лидер партии “За Життя” Вадим Рабинович озвучил требования людей, протестующих под Национальным банком Украины. По словам депутата, украинцы требуют от власти того, что полагается им по закону, передает УНН.

В.Рабинович: тарифы не должны быть выше 20% от дохода украинцев

“У нас очень простые требования, которые положены народу Украины по Конституции. Во-первых, это тарифы, которые соответствуют зарплате и пенсии. Они не могут быть выше 20% от дохода. Если человек получает 2000 грн, он не может больше 200 грн платить. Так мир устроен, и только у нас все — иначе. Во-вторых, это сбережения. Люди верили банкам, лицензию банкам выдавало государство, теперь государство отвернулось от людей и говорит: „Я не знаю, где ваши деньги и куда счета делись“. Так не будет! Здесь стоят простые люди, обворованные властью. И этой, и прошлой, и позапрошлой!”, — отметил Вадим Рабинович.

Кроме того, политик заявил, что пока требования людей не будут выполнены в полной мере, они продолжат пикетировать Нацбанк. Напомним, протестующие уже более двух недель выступают против действий главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. За это время на всеукраинскую акцию протеста съехались тысячи людей со всей Украины.

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