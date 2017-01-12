В.Рабінович скличе мітинг під Мінохорони здоров'я на захист лікарів

За словами політика, конфлікт між Інститутом серця і Міністерством охорони здоров’я може привести до втрати кваліфікованих медичних працівників української медицини.

“Сьогодні офіційно легендарному кардіохірургу Тодурову і ще 15 провідним лікарям України, яких цькує МОЗ на чолі зі знаменитим волонтером Супрун, запропонували роботу за кордоном. А хто буде оперувати українців — волонтери? Тимчасові виконавці, яких розставляють на провідні пости в нашій країні, все більше нагадують загарбників, мета яких — максимально послабити захоплену територію і знищити якомога більше її жителів. Іншого пояснення цьому неподобству у мене немає. Якщо ми будемо мовчати далі — втратимо країну”, — наголосив парламентарій.

В.Рабінович закликав прихильників партії “За життя”, а також всіх небайдужих громадян зібратися біля стін Міністерства охорони здоров’я в понеділок — “і висловити МОЗ своє ставлення до подій, підтримати народного кардіохірурга Тодурова та інших українських лікарів, які виступають проти тотального знищення української медицини”.

Нагадаємо, конфлікт з Міністерством охорони здоров’я стався після того, як директор Інституту серця Борис Тодуров звинуватив главу МОЗ у тому, що відомство не закупило передбачених програмою боротьби з серцево-судинними захворюваннями витратних матеріалів на 364 мільйони гривень. За його словами, непрозорі закупівлі медикаментів і блокування роботи Інституту серця привели до смертей десятків тисяч українців. У МОЗ цю заяву назвали інформаційною війною проти реформ у відомстві.