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В.Рабінович скличе мітинг під Мінохорони здоров'я на захист лікарів

В.Рабінович скличе мітинг під Мінохорони здоров'я на захист лікарів

Київ • УНН

 • 15177 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Біля будівлі Міністерства охорони здоров’я в Києві 16 січня відбудеться мітинг на підтримку директора Інституту серця Бориса Тодурова. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі заявив організатор акції лідер політичної партії “За життя” Вадим Рабинович, передає УНН.

За словами політика, конфлікт між Інститутом серця і Міністерством охорони здоров’я може привести до втрати кваліфікованих медичних працівників української медицини.

“Сьогодні офіційно легендарному кардіохірургу Тодурову і ще 15 провідним лікарям України, яких цькує МОЗ на чолі зі знаменитим волонтером Супрун, запропонували роботу за кордоном. А хто буде оперувати українців — волонтери? Тимчасові виконавці, яких розставляють на провідні пости в нашій країні, все більше нагадують загарбників, мета яких — максимально послабити захоплену територію і знищити якомога більше її жителів. Іншого пояснення цьому неподобству у мене немає. Якщо ми будемо мовчати далі — втратимо країну”, — наголосив парламентарій.

В.Рабінович закликав прихильників партії “За життя”, а також всіх небайдужих громадян зібратися біля стін Міністерства охорони здоров’я в понеділок — “і висловити МОЗ своє ставлення до подій, підтримати народного кардіохірурга Тодурова та інших українських лікарів, які виступають проти тотального знищення української медицини”.

Нагадаємо, конфлікт з Міністерством охорони здоров’я стався після того, як директор Інституту серця Борис Тодуров звинуватив главу МОЗ у тому, що відомство не закупило передбачених програмою боротьби з серцево-судинними захворюваннями витратних матеріалів на 364 мільйони гривень. За його словами, непрозорі закупівлі медикаментів і блокування роботи Інституту серця привели до смертей десятків тисяч українців. У МОЗ цю заяву назвали інформаційною війною проти реформ у відомстві.

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