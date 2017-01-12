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В.Рабинович созовет митинг под Минздравом на защиту врачей

В.Рабинович созовет митинг под Минздравом на защиту врачей

Киев • УНН

 • 15176 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Возле здания Министерства здравоохранения в Киеве 16 января состоится митинг в поддержку директора Института сердца Бориса Тодурова. Об этом на своей странице в социальной сети заявил организатор акции лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, передает УНН.

По словам политика, конфликт между Институтом сердца и Министерством здравоохранения может привести к потере квалифицированных медицинских работников украинской медицины.

"Сегодня официально легендарному кардиохирургу Тодурову и еще 15 ведущим врачам Украины, которых травит МОЗ во главе со знаменитым волонтером Супрун, предложили работу за рубежом. А кто будет оперировать украинцев - волонтеры? Временщики, которых расставляют на ведущие посты в нашей стране, все больше напоминают захватчиков, цель которых - максимально ослабить захваченную территорию и уничтожить как можно больше ее жителей. Другого объяснения этому безобразию у меня нет. Если мы будем молчать дальше - потеряем страну ", - подчеркнул парламентарий.

В.Рабинович призвал сторонников партии "За життя", а также всех неравнодушных граждан собраться у стен Министерства здравоохранения в понедельник - "и выразить МЗ свое отношение к происходящему, поддержать народного кардиохирурга Тодурова и других украинских врачей, которые выступают против тотального уничтожения украинской медицины ".

Напомним, конфликт с Министерством здравоохранения произошел после того, как директор Института сердца Борис Тодуров обвинил главу Минздрава в том, что ведомство не закупило предусмотренных программой борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями расходных материалов на 364 миллиона гривен. По его словам, непрозрачные закупки медикаментов и блокировки работы Института сердца привели к смерти десятков тысяч украинцев. В Минздраве это заявление назвали информационной войной против реформ в ведомстве.

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