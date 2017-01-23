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В.Рабінович розкритикував поїздку народних депутатів на інавгурацію президента США

Київ • УНН

 • 10353 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Лідер партії “За життя” закликав позбавити недоторканності тих народних депутатів, які в робочий час полетіли на інавгурацію президента США Дональда Трампа. За його словами, це суперечить трудовому законодавству України, передає УНН.

“Від того, що наші депутати поїхали на інавгурацію президента США Дональда Трампа, — допомоги країні мало. Допомога країні — це працювати в сесійній залі, приймати важливі для України і українців закони. А законів немає, люди живуть бідно, країна в злиднях — і що з усім цим робити далі?” — заявив в кулуарах ВР народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини В.Рабінович.

Парламентарій розповів, що зараз він працює над законопроектом, яким пропонує ввести кримінальну відповідальність за невиконання політиками, передвиборних обіцянок.

“Політику, депутату, чиновнику дається три місяці, щоб виконати те, що він обіцяє виборцям. І якщо по закінченню цього терміну обіцянки не виконані — йди до в’язниці. Такі приклади вже є, зокрема в Греції. Ось тоді ми всі разом і подивимося, хто що обіцяє і як свої обіцянки виконує”, — заявив лідер партії “За життя”.

“Я оптимістично оцінюю президентство Трампа для України. Був Обама, „дружив“ з нами, впливав, але це не багато користі принесло Україні. Тепер Трамп, і всім нам треба розуміти, що інтереси нового президента США поки ще ніяк не пов’язані з Україною. Українці самі повинні будувати свою державу, а не сподіватися лише на підтримку Штатів. Нам треба будувати Україну як Швейцарію Східної Європи, з незалежним статусом, сильною економікою, і дружити з усім світом, будь це Росія, США чи Європа”, — зауважив політик, коментуючи перспективу українсько-американських відносин.

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