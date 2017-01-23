В.Рабинович раскритиковал поездку народных депутатов на инаугурацию президента США

“От того, что наши депутаты поехали на инаугурацию президента США Дональда Трампа — помощи стране мало. Помощь стране — это работать в сессионном зале, принимать важные для Украины и украинцев законы. А законов нет, люди живут бедно, страна в нищете — и что со всем этим делать дальше?”, — заявил в кулуарах ВР народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека В.Рабинович.

Парламентарий рассказал, что сейчас он работает над законопроектом, которым предлагает ввести уголовную ответственность за невыполнение политиками предвыборных обещаний.

“Политику, депутату, чиновнику дается три месяца, чтобы выполнить то, что он обещает избирателям. И если по истечению этого срока обещания не выполнены — иди в тюрьму. Такие примеры уже есть, в частности в Греции. Вот тогда мы все вместе и посмотрим, кто что обещает и как свои обещания выполняет”, — заявил лидер партии "За жизнь “.

“Я оптимистично оцениваю президентство Трампа для Украины. Был Обама, „дружил“ с нами, влиял, но это не много пользы принесло Украине. Теперь Трамп, и всем нам надо понимать, что интересы нового президента США пока еще никак не связаны с Украиной. Украинцы сами должны строить свое государство, а не надеяться только на поддержку Штатов. Нам надо строить Украину как Швейцарию Восточной Европы, с независимым статусом, сильной экономикой, и дружить со всем миром, будь это Россия, США или Европа”, — отметил политик, комментируя перспективу украинско-американских отношений.