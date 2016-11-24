В.Путін заявив, що сподівається на конструктивний діалог з новим Генсеком ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін під час зустрічі з новообраним генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішом зазначив, що розраховує на те, що між РФ і всесвітньою організацією складеться конструктивний діалог, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
“Ми, перебуваючи в постійному контакті з Вашим попередником (Пан Гі Муном — ред.), який повинен передати Вам повноваження в січні наступного року, розраховуємо, що такий же конструктивний діалог у нас складеться і з Вами”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, новообраний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який очолить всесвітню організацію 1 січня, відвідає Москву 24-25 листопада для зустрічі з російськими офіційними особами.