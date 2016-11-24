В.Путін заявив, що сподівається на конструктивний діалог з новим Генсеком ООН

“Ми, перебуваючи в постійному контакті з Вашим попередником (Пан Гі Муном — ред.), який повинен передати Вам повноваження в січні наступного року, розраховуємо, що такий же конструктивний діалог у нас складеться і з Вами”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, новообраний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який очолить всесвітню організацію 1 січня, відвідає Москву 24-25 листопада для зустрічі з російськими офіційними особами.