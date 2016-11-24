В.Путин заявил, что надеется на конструктивный диалог с новым Генсеком ООН

"Мы, находясь в постоянном контакте с Вашим предшественником (Пан Ги Муном - ред.), который должен передать Вам полномочия в январе следующего года, рассчитываем, что такой же конструктивный диалог у нас сложится и с Вами", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, новоизбранный генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который возглавит всемирную организацию 1 января, посетит Москву 24-25 ноября для встречи с российскими официальными лицами.