В.Путин заявил, что надеется на конструктивный диалог с новым Генсеком ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с новоизбранным генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем отметил, что рассчитывает на то, что между РФ и всемирной организацией сложится конструктивный диалог, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Мы, находясь в постоянном контакте с Вашим предшественником (Пан Ги Муном - ред.), который должен передать Вам полномочия в январе следующего года, рассчитываем, что такой же конструктивный диалог у нас сложится и с Вами", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, новоизбранный генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который возглавит всемирную организацию 1 января, посетит Москву 24-25 ноября для встречи с российскими официальными лицами.