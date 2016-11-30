В.Путін заявив, що домовився з Д.Трампом налагодити відносини

"Під час останньої телефонної розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом ми зійшлися на думці, що незадовільний стан російсько-американських відносин, безумовно, потрібно виправляти. Як я раніше і говорив, наша країна готова пройти свою частину шляху", - заявив В.Путін.

Він сказав, що за останні роки відносини Росії з США значно погіршилися, проте "не з вини Росії".

Нагадаємо, В.Путін не обговорював з Д.Трампом питання визнання Криму.

Як повідомляв УНН, Директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан попередив новообраного президента Дональда Трампа про те, що Росія може не виконувати свої обіцянки.