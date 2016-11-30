В.Путин заявил, что договорился с Д.Трампом наладить отношения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что в недавнем разговоре с Дональдом Трампом их мнения сошлись на том, что отношения между США и РФ необходимо наладить. Об этом он сегодня заявил на конференции в Москве, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Во время последнего телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом мы сошлись во мнении, что неудовлетворительное состояние российско-американских отношений, безусловно, нужно исправлять. Как я раньше и говорил, наша страна готова пройти свою часть пути", - заявил В.Путин.
Он сказал, что за последние годы отношения России с США значительно ухудшились, однако "не по вине России".
Напомним, В.Путин не обсуждал с Д.Трампом вопрос признания Крыма.
Как сообщал УНН, Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан предупредил новоизбранного президента Дональда Трампа о том, что Россия может не выполнять свои обещания.