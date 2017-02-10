В.Путін заявив, про готовність провести зустріч з Д.Трампом у Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що не має нічого проти Любляни (столиця Словенії - ред.) в якості місця зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Словенії Борутом Пахором, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Що стосується Любляни, Словенії в цілому, то це, звичайно, чудове місце, щоб вести діалоги подібного роду, але це залежить не тільки від нас, це залежить від цілого ряду обставин, поточних справ..Якщо коли-небудь ця зустріч (з Д.Трампом -ред.) відбудеться, то ми не маємо нічого проти Любляни, такі зустрічі у нас в Любляні вже були", - сказав В.Путін.
Також президент РФ заздалегдь подякував Словенії за готовність Словенії організувати зустріч.
Нагадаємо, у Кремлі прокоментували можливу зустріч Д.Трампа та П.Порошенка.
Як повідомляв УНН, у Кремлі анонсували зустріч В.Путіна та Д.Трампа до саміту G20.