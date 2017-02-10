В.Путин заявил о готовности провести встречу с Д.Трампом в Словении

"Что касается Любляны, Словении в целом, то это, конечно, замечательное место, чтобы вести диалоги подобного рода, но это зависит не только от нас, это зависит от целого ряда обстоятельств, текущих справ..Если когда-нибудь эта встреча (с Д.Трампом- ред.) произойдет, то мы не имеем ничего против Любляны, такие встречи у нас в Любляне уже были ", - сказал В.Путин.

Также президент РФ заранее поблагодарил Словению за готовность организовать встречу.

Напомним, в Кремле прокомментировали возможную встречу Д.Трампа и П.Порошенко .

Как сообщал УНН, в Кремле анонсировали встречу В.Путина и Д.Трампа до саммита G20 .