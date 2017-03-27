В.Путін закликав Росгвардію припиняти спроби дестабілізації громадського порядку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін закликав Національну гвардію Росії боротися з будь-якими спробами дестабілізації громадського порядку та працювати на випередження в боротьбі з екстремізмом і тероризмом. Про це йдеться на офіційному сайті Кремля, передає УНН.
“Один з пріоритетних завдань — ефективна протидія екстремізму, тероризму, організованій злочинності. Треба не тільки закріпити успіхи, досягнуті у цих напрямках, важливо рухатися далі, працювати на випередження, розкривати плани терористів і екстремістів, припиняти їх зв’язки із зарубіжними угрупованнями, професійно реагувати на будь-які спроби під будь-яким приводом дестабілізувати громадський порядок в нашій країні”, — сказав В.Путін на урочистому вечорі, присвяченому Дню військ Росгвардії.
Президент РФ також наголосив на необхідності забезпечувати надійний захист державних об’єктів, контролювати оборот зброї, координувати діяльність охоронних структур і розвивати взаємодію з громадянським суспільством.
Нагадаємо, у центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.
Як повідомляв УНН, за попередніми даними, в Москві в неділю під час мітингів на Тверській вулиці і поряд було затримано 1030 осіб.