В.Путин призвал Росгвардию пресекать попытки дестабилизации общественного порядка

"Одна из приоритетных задач - эффективное противодействие экстремизму, терроризму, организованной преступности. Надо не только закрепить успехи, достигнутые в этих направлениях, важно двигаться дальше, работать на опережение, раскрывать планы террористов и экстремистов, приостанавливать их связи с зарубежными группировками, профессионально реагировать на любые попытки под любым предлогом дестабилизировать общественный порядок в нашей стране", - сказал В.Путин на торжественном вечере, посвященном Дню войск Росгвардии.

Президент РФ также отметил необходимость обеспечивать надежную защиту государственных объектов, контролировать оборот оружия, координировать деятельность охранных структур и развивать взаимодействие с гражданским обществом.

Напомним, в центре Москвы задержали российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщал УНН, по предварительным данным, в Москве в воскресенье во время митингов на Тверской улице и рядом были задержаны 1030 человек.