В.Путін відреагував на ухвалення Європарламентом резолюції щодо російської пропаганди

"Якщо таке рішення (Європарламенту про боротьбу з російською пропагандою) прийнято, це говорить про те, що ми спостерігаємо абсолютно очевидну деградацію в політичному сенсі цього слова уявлень про демократію в західному суспільстві", - заявив В.Путін.

Раніше Європарламент схвалив резолюцію про боротьбу з пропагандою третіх країн, включаючи Росію. У резолюції окремо згадуються телеканал RT, агентство Sputnik, а також фонд "Русский мир" і Росспівробітництво.