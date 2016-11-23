В.Путін відреагував на ухвалення Європарламентом резолюції щодо російської пропаганди
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін вважає резолюцію Європарламенту щодо роботи російських ЗМІ "деградацією уявлень про демократію", передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Якщо таке рішення (Європарламенту про боротьбу з російською пропагандою) прийнято, це говорить про те, що ми спостерігаємо абсолютно очевидну деградацію в політичному сенсі цього слова уявлень про демократію в західному суспільстві", - заявив В.Путін.
Раніше Європарламент схвалив резолюцію про боротьбу з пропагандою третіх країн, включаючи Росію. У резолюції окремо згадуються телеканал RT, агентство Sputnik, а також фонд "Русский мир" і Росспівробітництво.