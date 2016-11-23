В.Путин отреагировал на принятие Европарламентом резолюции относительно российской пропаганды
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин считает резолюцию Европарламента о работе российских СМИ "деградацией представлений о демократии", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Если такое решение (Европарламента о борьбе с российской пропагандой) принято, это говорит о том, что мы наблюдаем абсолютно очевидную деградацию в политическом смысле этого слова представлений о демократии в западном обществе", - заявил В.Путин.
Ранее Европарламент принял резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран, включая Россию. В резолюции отдельно упоминаются телеканал RT, агентство Sputnik, а также фонд "Русский мир" и Россотрудничество.