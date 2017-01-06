В.Путін призначив суддів в Криму і Севастополі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення суддів в Криму і Севастополі, передає УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Так, В.Путін своїм указом призначив суддею Верховного Суду Криму Олену Аверіну. На 6-річний термін повноважень в районних судах в Криму призначені Денис Ізотенко — заступником голови Алуштинського міського суду, і Олена Данилова — заступником голови Кіровського районного суду.
У світових суддів в Криму буде по чотири помічники. Крім того, суддею Судакського міського суду призначений Михайло Іванов, а суддею Севастопольського міського суду — Євген Балацький.
Цим же указом В.Путін звільнив від обов’язків представника президента Росії в кваліфікаційні колегії суддів анексованого Криму Сергія Нештенко і призначив представником президента Росії в кваліфікаційної колегії суддів Севастополя Олександра Антонцева.
Як повідомляв УНН, 28 грудня в окупованому Криму призначили колишнього першого заступника прокурора Москви Олега Камшилова на посаду “прокурора Криму”.