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В.Путин назначил судей в Крыму и Севастополе

В.Путин назначил судей в Крыму и Севастополе

Киев • УНН

 • 9724 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Крыму и Севастополе, передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии" .

Так, В.Путин своим указом назначил судьей Верховного Суда Крыма Елену Аверину. На 6-летний срок полномочий в районных судах в Крыму назначены Денис Изотенко - заместителем председателя Алуштинского городского суда, и Елена Данилова - заместителем председателя Кировского районного суда.

У мировых судей в Крыму будет по четыре помощника. Кроме того, судьей Судакского городского суда назначен Михаил Иванов, а судьей Севастопольского городского суда - Евгений Балацкий.

Этим же указом В.Путин освободил от обязанностей представителя президента России в квалификационных коллегиях судей аннексированного Крыма Сергея Нештенко и назначил представителем президента России в квалификационной коллегии судей Севастополя Александра Антонцева.

Как сообщал УНН, 28 декабря в оккупированном Крыму назначили бывшего первого заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова на должность "прокурора Крыма" .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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