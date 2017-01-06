В.Путин назначил судей в Крыму и Севастополе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Крыму и Севастополе, передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии" .
Так, В.Путин своим указом назначил судьей Верховного Суда Крыма Елену Аверину. На 6-летний срок полномочий в районных судах в Крыму назначены Денис Изотенко - заместителем председателя Алуштинского городского суда, и Елена Данилова - заместителем председателя Кировского районного суда.
У мировых судей в Крыму будет по четыре помощника. Кроме того, судьей Судакского городского суда назначен Михаил Иванов, а судьей Севастопольского городского суда - Евгений Балацкий.
Этим же указом В.Путин освободил от обязанностей представителя президента России в квалификационных коллегиях судей аннексированного Крыма Сергея Нештенко и назначил представителем президента России в квалификационной коллегии судей Севастополя Александра Антонцева.
Как сообщал УНН, 28 декабря в оккупированном Крыму назначили бывшего первого заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова на должность "прокурора Крыма" .