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В.Путін призначив нового міністра економрозвитку замість арештованого О.Улюкаєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін призначив заступника голови міністерства фінансів Росії Максима Орєшкіна міністром економічного розвитку замість арештованого Олексія Улюкаєва. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

В.Путін призначив нового міністра економрозвитку замість арештованого О.Улюкаєва

“Максиме Станіславовичу, ви працюєте не так давно, але в цілому вже немало, і працюєте успішно. Я хочу вам запропонувати посаду міністра економічного розвитку”, — сказав В.Путін, звертаючись до М.Орєшкіна.

“Я згоден”, — відповів М.Орєшкін.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва.

За даними слідства, Олексій Улюкаєв 14 листопада 2016 року одержав 2 млн дол. за видану мінекономрозвитку РФ позитивну оцінку, яка дозволила компанії “Роснефть” здійснити операцію з придбання державного пакета акцій “Башнефть” у розмірі 50%.

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