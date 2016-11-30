В.Путин назначил нового министра экономразвития вместо арестованного А.Улюкаева
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы министерства финансов России Максима Орешкина министром экономического развития вместо арестованного Алексея Улюкаева. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития", - сказал В.Путин, обращаясь к М.Орешкину.
"Я согласен", - ответил М.Орешкин.
Напомним, в ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития Алексея Улюкаева.
По данным следствия, Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития РФ положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефть" в размере 50%.