В.Путин назначил нового министра экономразвития вместо арестованного А.Улюкаева

"Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития", - сказал В.Путин, обращаясь к М.Орешкину.

"Я согласен", - ответил М.Орешкин.

Напомним, в ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра экономического развития Алексея Улюкаева.

По данным следствия, Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития РФ положительную оценку, которая позволила компании "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефть" в размере 50%.