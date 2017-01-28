В.Путін привітав Д.Трампа з офіційним вступом на посаду

“Президент Росії Володимир Путін привітав Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду, побажав успіхів у майбутній діяльності”, — йдеться в повідомленні.

Також, як повідомляє прес-служба Кремля, “під час бесіди з обох сторін був продемонстрований настрій на активну спільну роботу щодо стабілізації та розвитку російсько-американської взаємодії на конструктивною, рівноправній і взаємовигідній основі”.

Як повідомляв УНН, Відомі подробиці телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна. Зокрема глави держав домовились про надання доручень про проведення спільної зустрічі.